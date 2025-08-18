В Астане осужденные на пробации вышли на общественные работы
Они занимаются очисткой дворов, благоустройством детских и спортивных площадок, озеленением.
Сегодня, 08:55
53Фото: polisia.kz
В столице осужденные, состоящие на учете службы пробации, приступили к исполнению наказания в виде общественных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Такой формат наказания применяется к лицам, совершившим уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести.
Под контролем инспекторов пробации подучетные очищают дворы, благоустраивают детские и спортивные площадки, косят траву и занимаются озеленением. Параллельно с этим проводятся профилактические беседы: осужденным разъясняют их обязанности и последствия уклонения от работ.
В службе пробации отмечают, что общественные работы помогают осужденным не только исправиться, но и вернуть доверие общества делами, внося вклад в чистоту и благоустройство столицы.
