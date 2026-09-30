В Астане откроют медкомплекс, который сможет принимать до 1000 человек в сутки

В Астане в октябре планируют завершить строительство нового приемно-диагностического комплекса на базе многопрофильной городской больницы № 2. Он рассчитан на 850–1000 обращений в сутки.

Пятиэтажное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров объединит диагностику, операционные, травматологию и инсультный центр. Всего здесь предусмотрено 118 коек, из них 18 реанимационных.

Пациента смогут провести от диагностики до операции в одном месте

В новом комплексе экстренную помощь будут оказывать по единому маршруту. После поступления пациент сможет пройти диагностику, при необходимости попасть в операционную и продолжить лечение в том же здании.

Для разных потоков предусмотрены отдельные входы. Отдельно будут принимать акушерских пациентов, общий поток и посетителей травмпункта.

На базе комплекса заработает травмпункт для взрослого населения левого берега столицы. Он рассчитан на 100–120 обращений в сутки.

Для пациентов с инсультом и тяжелыми травмами предусмотрены два специализированных отделения по 40 коек каждое.

Закупили МРТ на 3 Тесла, томограф и ангиограф

Комплекс оснастят компьютерным томографом, магнитно-резонансным томографом мощностью 3 Тесла, ангиографом, рентгеновскими установками и аппаратами ультразвуковой диагностики.

Новые операционные рассчитаны на сложные хирургические вмешательства, в том числе при тяжелых травмах и сосудистых заболеваниях.

Для помощи новорожденным закупили неонатальные столы и транспортные кювезы.

В больнице внедряют единую цифровую систему мониторинга. С ее помощью врачи смогут централизованно отслеживать состояние пациентов в операционных и реанимационных отделениях.

В новом комплексе предусмотрено 150 рабочих мест. Из них 50 будут новыми.

Строительство ведется за счет местного бюджета в рамках исполнения поручения Главы государства.

С ходом работ и оснащением объекта ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она осмотрела приемное отделение, операционные, реанимационные палаты и диагностические кабинеты, а с врачами обсудила готовность комплекса к приему пациентов.