В Астане состоялось совместное заседание палат Парламента Казахстана. Таким образом, официально открыта четвёртая сессия Парламента восьмого созыва, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В начале заседания депутаты Мажилиса и Сената исполнили Государственный гимн. На повестке дня стоял один вопрос - об открытии новой сессии. После этого заседание было завершено.

В работе заседания приняли участие 50 депутатов Сената и 97 депутатов Мажилиса, Премьер-Министр и члены Правительства, Государственный Советник, Председатели Конституционного и Верховного судов, руководство Администрации Президента, а также других государственных органов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в этот день находится с визитом в Китайской Народной Республике. Его ежегодное Послание народу Казахстана прозвучит 8 сентября на совместном заседании палат Парламента.