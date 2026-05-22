В Астане открылась экстремальная скейт-площадка Fly Park
Площадка Fly Park состоит из 6 трюковых элементов.
В парке имени Ататюрка в столичном районе Байконыр открылась современная экстремальная скейт-площадка Fly Park. Новый объект реализован в рамках принципа «Закон и порядок» и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.
Как передает официальный сайт городского акимата, новая площадка ориентирована на организацию активного отдыха молодежи и развитие экстремальных видов спорта. Здесь предусмотрены специальные зоны для катания на велосипедах BMX, трюковых самокатах и скейтбордах.
Площадка Fly Park состоит из 6 трюковых элементов. Высота конструкции превышает 3,5 метра, а зона катания может одновременно вмещать до 25 человек.
«В честь открытия мы организуем небольшие соревнования. Сегодня в них принимают участие не только жители нашего города, но и гости из близлежащих регионов», — отметил аким района Байконыр Талгат Рахманберди.
В рамках принципа «Закон и порядок» на площадке также прошла акция «Астана против наркотиков». Организаторы рассказали участникам о важности здорового образа жизни, профилактике наркопреступлений и необходимости выбирать спорт и активный отдых вместо вредных привычек.
«Эта площадка объединяет людей ради одной цели — ведения здорового образа жизни. Спорт и активная жизнь — альтернатива наркотикам. В спортивной среде у людей есть цели, жизненные планы и стремление к развитию. Здесь нет места наркотикам. Поэтому мы всегда призываем молодежь заниматься спортом, выбирать здоровый образ жизни и будущее без наркотиков», — подчеркнул оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности столичного Департамента полиции, капитан полиции Жандос Сетенов.
Сегодня экстремальными видами спорта в городе систематически занимаются более 2000 человек. В связи с этим открытие нового спортивного пространства открывает большие возможности для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры и эффективной организации досуга горожан.
