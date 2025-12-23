В Астане по поручению Главы государства продолжается реализация национального проекта "Келешек мектептері", направленного на формирование современной, безопасной и равной образовательной среды, передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП.

Одним из учреждений нового формата стала столичная общеобразовательная школа №101, где в учебный процесс интегрируются современные педагогические подходы, цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте городского акимата со ссылкой на директора школы Алму Жумабекову.

Учебное заведение было открыто в сентябре 2024 года, что позволило снизить нагрузку на близлежащие школы и сократить переполненность классов. В настоящее время в школе обучаются 3 764 ученика, функционируют 136 классов-комплектов, обучение организовано в две смены. Проектная мощность учреждения рассчитана на 4 000 учащихся при двухсменном формате.

Школа №101 обеспечивает доступное и качественное образование с учетом обновленного содержания обучения и принципов инклюзии. Для детей с особыми образовательными потребностями создана безбарьерная среда, оборудованы специализированные кабинеты и зоны психологической разгрузки, организовано психолого-педагогическое сопровождение.

В образовательном процессе активно применяются интерактивные панели, цифровые ресурсы, онлайн-платформы, элементы смешанного обучения и проектной деятельности. При поддержке Национальная академия образования имени Алтынсарина в школе реализуются пять пилотных проектов с использованием технологий искусственного интеллекта — Kepler Vision, Google Workspace for Education, Dana Tiin, Roqed AI и Just Edu.

Особое внимание уделяется развитию STEM-направления. В школе функционируют лабораторные комплексы по физике, химии и биологии, оснащенные современным оборудованием. Кабинет робототехники укомплектован наборами Spike Prime, Arduino, Rev Robotics, Fishertechnik, гуманоидным роботом, дронами, VR-устройствами и 3D-принтерами. Оборудование используется как в учебное время, так и во внеурочной деятельности, а учебные пространства трансформируются под различные форматы занятий, включая лабораторные работы, групповые проекты и дебаты.

Для всестороннего развития учащихся в школе действуют спортивные секции и творческие кружки, в том числе по робототехнике, STEM-направлениям, изобразительному искусству и хореографии. Безопасность обеспечивается комплексной системой видеонаблюдения, электронной пропускной системой и автоматической пожарной сигнализацией. Всего установлена 191 камера видеонаблюдения, часть из которых подключена к Центру оперативного управления столичного департамента полиции, доступ родителей и посетителей осуществляется по пропускам и предварительной записи.

Национальный проект "Келешек мектептері" ориентирован на выравнивание условий обучения между городскими и сельскими школами, отказ от трехсменного обучения и обновление устаревшей образовательной инфраструктуры, что должно обеспечить устойчивое развитие системы образования в стране.