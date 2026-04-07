В Астане открыли Академию кибербезопасности на базе Astana IT University - образовательный проект, реализованный при участии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и международной компании Palo Alto Networks, передает корреспондент BAQ.KZ.

Запуск академии стал частью системной работы по подготовке специалистов в условиях роста кибератак и активного внедрения искусственного интеллекта. На сегодняшний день обучение по программам кибербезопасности уже охватывает пять ведущих вузов страны, а более 30 инженеров из государственного и квазигосударственного секторов прошли профессиональную подготовку по международным стандартам.

Подготовка кадров и цифровая устойчивость

Как отмечают в ведомстве, развитие образовательных инициатив в сфере кибербезопасности направлено на формирование национальной экспертизы и усиление защиты критической инфраструктуры.

Речь идет не только о подготовке специалистов, но и о создании устойчивой цифровой экосистемы, способной реагировать на современные вызовы - от кибератак до рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Сотрудничество с международными партнерами

Академия стала частью более широкого сотрудничества Казахстана с Palo Alto Networks, которое включает образовательные проекты, обмен опытом и внедрение современных решений в сфере кибербезопасности.

В частности, в государственных органах уже реализуются пилотные проекты по тестированию технологий защиты конечных устройств (XDR), автоматизации центров кибербезопасности и облачных решений (SASE).

Долгосрочные планы сотрудничества

Вопросы дальнейшего развития сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя Премьер-министра — министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева с делегацией Palo Alto Networks.

Стороны подвели промежуточные итоги взаимодействия и наметили планы на ближайшие пять лет, включая развитие образовательных программ, внедрение технологических решений и совершенствование законодательства в сфере кибербезопасности.

Ожидается, что такие инициативы позволят укрепить цифровую устойчивость Казахстана и повысить уровень защиты данных в условиях глобальных киберугроз.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовала профильная IT-конференция Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation, которая собрала представителей бизнеса, госсектора и экспертов в области кибербезопасности.