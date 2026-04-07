В Астане открыли Академию кибербезопасности на базе Astana IT University
Академия будет готовить специалистов по кибербезопасности на фоне роста кибератак и внедрения искусственного интеллекта.
В Астане открыли Академию кибербезопасности на базе Astana IT University - образовательный проект, реализованный при участии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и международной компании Palo Alto Networks, передает корреспондент BAQ.KZ.
Запуск академии стал частью системной работы по подготовке специалистов в условиях роста кибератак и активного внедрения искусственного интеллекта. На сегодняшний день обучение по программам кибербезопасности уже охватывает пять ведущих вузов страны, а более 30 инженеров из государственного и квазигосударственного секторов прошли профессиональную подготовку по международным стандартам.
Подготовка кадров и цифровая устойчивость
Как отмечают в ведомстве, развитие образовательных инициатив в сфере кибербезопасности направлено на формирование национальной экспертизы и усиление защиты критической инфраструктуры.
Речь идет не только о подготовке специалистов, но и о создании устойчивой цифровой экосистемы, способной реагировать на современные вызовы - от кибератак до рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.
Сотрудничество с международными партнерами
Академия стала частью более широкого сотрудничества Казахстана с Palo Alto Networks, которое включает образовательные проекты, обмен опытом и внедрение современных решений в сфере кибербезопасности.
В частности, в государственных органах уже реализуются пилотные проекты по тестированию технологий защиты конечных устройств (XDR), автоматизации центров кибербезопасности и облачных решений (SASE).
Долгосрочные планы сотрудничества
Вопросы дальнейшего развития сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя Премьер-министра — министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева с делегацией Palo Alto Networks.
Стороны подвели промежуточные итоги взаимодействия и наметили планы на ближайшие пять лет, включая развитие образовательных программ, внедрение технологических решений и совершенствование законодательства в сфере кибербезопасности.
Ожидается, что такие инициативы позволят укрепить цифровую устойчивость Казахстана и повысить уровень защиты данных в условиях глобальных киберугроз.
Ранее сообщалось, что в Астане стартовала профильная IT-конференция Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation, которая собрала представителей бизнеса, госсектора и экспертов в области кибербезопасности.