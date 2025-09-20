Утро субботы в районе "Сарайшық" выдалось оживленным – сотни жителей, представители рабочих профессий, депутаты и общественники собрались на открытии нового сквера, посвящённого людям труда. Проект, приуроченный к Году рабочих профессий, стал символом признания вклада строителей, шахтёров, энергетиков, учителей, медиков и тысяч специалистов, чья ежедневная работа двигает страну вперёд. Корреспондент BAQ.KZ также побывала на открытии аллеи и подготовила фоторепортаж с места события.

Когда-то здесь были лишь дорожки и пустые пространства… Для сравнения на входе в сквер установили табличку с фотографией прежнего вида района. Сегодня здесь уже высажено 360 деревьев, появился мурал, установлены инсталляции и создано новое общественное пространство для жителей района.

В посадке деревьев приняли участие около 350 представителей рабочих профессий.

С одним из участников нам удалось пообщаться. 57-летний Жумабек Нурланов уже 20 лет трудится в "Астана Тазалық". Начинал простым рабочим, позже стал бригадиром, затем мастером.

"Сегодня мы принимаем участие в радостном событии. Для нас важно, что столица с каждым днём становится краше и развивается. Мы работаем именно ради этого. Многие говорят: "У тебя тяжёлая работа". А я не согласен. Наоборот, я заряжаюсь ею, набираюсь сил. Я привык вставать в четыре утра, на работу прихожу на час раньше. Это уже выработанная за годы привычка. Люблю утренний чистый воздух, совершаю обход, ставлю задачи подчинённым. Это поднимает мне настроение. Я не устаю, я заряжаюсь", – рассказывает Жумабек.

По словам Нурланова, их работа не ограничивается наведением чистоты на улицах.

"Если встречаем пожилых людей, помогаем донести сумки до автобуса, мамам – с колясками. Люди благодарят. Бывают, конечно, и те, кто бросает мусор. Но стоит объяснить, и они сами поднимают и относят в урну. Все мы люди, ошибаемся. Главное – разговаривать и находить понимание", – считает Жумабек Нурланов.

Активное участие в субботнике приняли и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям района "Сарайшык". Шесть пожарных высадили четыре дерева.

"Для нас символично, что на мурале появился пожарный. Это знак того, что о нашей профессии помнят и ценят. Радует, что спасателям уделено внимание наравне с другими рабочими профессиями", – отметил заместитель начальника управления Бакыт Кожакеев.

По его словам, уходящий год для службы был успешным: повысили зарплаты, улучшили социальные условия, появились новые достижения.

"Мы стараемся участвовать во всех городских акциях и инициативах. Практически ни одно мероприятие не проходит без нашего участия", – добавил он.

Заместитель акима района "Сарайшық" Мухамедияр Кожекенов рассказал, что сквер был благоустроен за 2,5 месяца и является продолжением аллеи по улице Жургенова.

"Площадь нового сквера превышает гектар. Сегодня здесь высаживают более 360 деревьев. Мы установили малоархитектурные формы, на которых изображены различные профессии – транспортники, коммунальщики, работники аграрного сектора. На посадку деревьев вышли более 350 человек. Кроме того, на площадке выставлена специализированная техника, чтобы жители и дети могли увидеть её вблизи", – сообщил замакима.

По его словам, в текущем году в районе "Сарайшық" было благоустроено три общественных пространства. Сейчас проводятся работы над четвертым объектом. Его завершение планируется до конца года.

Своё дерево на аллее посадил и председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден.

"Сегодня мы участвуем в открытии нового сквера в районе "Сарайшық". Это масштабное мероприятие приурочено к Году рабочих профессий. Посадка деревьев создаёт комфортные условия для жителей, и важно, что в акции принимают участие не только представители коммунальных служб, но и сами горожане", – отметил он.

По словам Зейнулкабдена, внимание к рабочим профессиям в столице в этом году заметно усилилось.

"Как только Президент объявил Год рабочих профессий, многое изменилось. Повысили зарплаты, в ряде организаций начали обеспечивать жильём сотрудников. Проводятся конкурсы для сварщиков, электриков, строителей. Недавно открыли аллею коммунальщиков на проспекте Абая. Таких мероприятий стало значительно больше", – считает глава городского маслихата.

Он подчеркнул, что преобразования видны каждому жителю.

"Город становится уютнее и красивее. Открываются новые скверы и парки, на набережной идут масштабные работы по озеленению и благоустройству. Это невооружённым глазом видно, и все жители это ощущают. Всё создаётся ради горожан", – подчеркнул Табигат Зейнулкабден.

Главным украшением стала стена с муралом с изображением представителей рабочих профессий.

Горожанам представили выставку спецтехники – машины, без которых не обойтись ни одной стройке или коммунальной службе.

Вдоль всей аллеи разместили фотовыставку, рассказывающую о повседневной жизни людей труда.

Праздничное настроение поддержала концертная программа с участием артистов и самодеятельных коллективов.

Особенно тепло зрители встретили казахстанскую эстрадную певицу Гульнур Оразымбетову.

Лучших представителей профессий отметили в конкурсе "Еңбек жолы".

Начальник службы водоснабжения ГКП "Астана су арнасы" Дисембай Шайкенов в день открытия сквера получил благодарственное письмо акима столицы Жениса Касымбека. Свой трудовой путь в предприятии он начал 26 лет назад – контролёром, затем работал диспетчером, мастером.

"Сегодня для нас большой праздник. Сделан прекрасный сквер для жителей, и мы от нашей организации тоже решили принять активное участие в субботнике. Спасибо руководству города и жителям. Наша Астана растёт, процветает, и таких хороших мероприятий становится всё больше", – поделился Шайкенов.

Он отметил, что Год рабочих профессий стал важным стимулом для многих сотрудников.

"На нашем предприятии трудится большое количество людей. Их постоянно отмечают государственными наградами, поощряют со стороны города и руководства. Мы это внимание чувствуем и очень рады за наших работников", – отметил Дисембай Шайкенов.

На субботнике было много детей, которые с удовольствием помогали взрослым.

Для участников субботника организовали горячий чай и угощения.

Вот таким весёлым, дружным и полезным получился субботник в районе "Сарайшык".