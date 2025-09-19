19 сентября 2025 года в столице прошёл День открытых дверей в рамках республиканского проекта "Архив и будущее поколение", организованный РГУ "Национальный архив Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Мероприятие стало знаковым событием в культурной жизни страны, объединив под одной крышей студентов, школьников, представителей интеллигенции и всех, кто неравнодушен к истории своей Родины.

С 10 утра и до 17 часов гости мероприятия погружались в атмосферу прошлого: документальные выставки раскрывали трагические и героические страницы казахстанской истории — политические репрессии, голод 1920–30-х годов, путь к независимости. Особый интерес вызвали уникальные экспонаты из личных фондов доктора медицинских наук Нурлана Батпенова и выдающегося этнографа, профессора Алькея Маргулана — редкие рукописи, письма, фотографии и архивные материалы, которые ранее не демонстрировались широкой публике.

"Наша цель — не просто показать документы, а вернуть молодёжи связь с историей, пробудить патриотизм и уважение к культурному наследию", — отметили организаторы мероприятия.

Одна из главных "фишек" дня — демонстрация процесса оцифровки архивных документов на современных сканерах. Гости воочию увидели, как старинные бумаги становятся частью цифрового фонда, доступного будущим поколениям.

Программа включала также исторические викторины, интеллектуальные игры и экскурсии, специально подготовленные для школьников и студентов. Мероприятие посетили учащиеся школ, лицеев, студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, Международного университета Астаны, а также жители и гости столицы.

На открытии выступили представители Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК, общественные деятели и ученые. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти в эпоху цифровых технологий и быстроменяющейся информационной среды.