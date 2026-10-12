Актюбинские мастера и дизайнеры привезли в Астану экспозицию о Димаше Кудайбергене

В столичном Qazaq Creative Hub на два дня открыли экспозицию о творческом пути и международных достижениях Димаша Кудайбергена. Она стала частью ярмарки «Aqtobe Creative Days», на которую за два дня пришли 9 500 человек.

Ярмарку провела Актюбинская область в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. Около 100 представителей креативных индустрий региона показали свои проекты в ремесленном искусстве, моде, изобразительном искусстве, музыке, литературе, театре и IT.

Среди участников были больше 40 мастеров народных промыслов, около 10 дизайнеров и художников, творческие коллективы областных учреждений культуры и искусства и IT-специалисты. Свои работы представили и курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова.

На открытии ярмарки побывали министр культуры и информации Арман Кырыкбаев и аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Они познакомились с авторскими изделиями, работами народных мастеров, местными брендами и творческими проектами.

По словам Шахарова, креативные индустрии помогают разнообразить экономику региона, создавать новые рабочие места и привлекать туристов в Актобе. Аким напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что системная поддержка этого направления стала требованием времени.

«Подобные инициативы открывают возможности для обмена опытом между регионами и способствуют превращению креативной индустрии в самостоятельную и конкурентоспособную отрасль экономики», - сказал аким.

Гостей ждала большая программа. Прошел показ мод «Aqtobe Design», театр кукол «Алақай» сыграл инклюзивный спектакль «Времена года». Зрителям представили анимационный фильм об Актобе, композитор Серик Закария провел творческий вечер. На сцену вышли проекты «SherTer» и «Жеребе life».

На площадке Book Market можно было познакомиться с книгами актюбинских авторов. На мастер-классах гостей учили ювелирному делу, валянию войлока, обработке кожи и дерева.

Без покупок тоже не обошлось. Посетители брали дизайнерскую одежду, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и войлока, национальные аксессуары и сувениры. Всего за два дня продали продукции примерно на 24 млн теңге.

Следующим регионом проекта Creative Aimaq станет Карагандинская область.