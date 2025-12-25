Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в Instagram об открытии в Астане мемориальной доски в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга, передает BAQ.KZ.

Церемония прошла на базе городской станции скорой медицинской помощи.

"Сегодня в Астане на базе городской станции скорой медицинской помощи состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга. Мы склоняем головы перед памятью Улданы. Ее поступок — это пример подлинного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма", — написала глава Минздрава.

Она отметила символичность того, что память об Улдане будет сохранена и в стенах медицинского колледжа, где она училась. По словам министра, одной из аудиторий присвоено ее имя, что важно не только как знак уважения, но и как ориентир для будущих поколений медиков — пример служения людям и выбранной профессии.

После окончания колледжа с отличием Улдана четыре года работала фельдшером в столичной службе скорой помощи. За это время она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность пациентов.

Акмарал Альназарова также напомнила, что Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации Улдана Калдархановна Мырзуан была награждена медалью "Ерлігі үшін", а увековечение ее памяти стало продолжением признания ее профессионального подвига.