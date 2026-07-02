В Астане открыли новую аллею в честь Дня Конституции
Сегодня 2026, 09:26
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Сегодня 2026, 09:26Сегодня 2026, 09:26
110Фото: Конституционный Суд РК
В столице открыли новую аллею, в день вступления в силу Конституции Республики Казахстан.
Она расположена на проспекте Мангилик Ел, рядом с Государственным архивом Президента Республики Казахстан и Конституционным Судом.
Для столицы благоустройство общественных пространств уже стало хорошей традицией. Однако новая аллея имеет особое значение, поскольку ее открытие приурочили ко Дню Конституции.
Отметим, Конституция – это не только Основной Закон страны. Она отражает главные ценности государства, которые должны находить воплощение не только в законах, но и в повседневной жизни. Открытие новой аллеи символизирует стремление к развитию, созданию комфортной городской среды и общей ответственности за благополучие Казахстана.
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