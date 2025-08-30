К 30-летию Конституции Республики Казахстан в столичном жилом комплексе "Багыстан" по улице Е-117 торжественно открыли современную библиотеку, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Гости осмотрели залы, ознакомились с книжным фондом, посетили читальный зал и записались в библиотеку, первыми получив абонементы. В рамках мероприятия также прошла книжная выставка "Айбары асқақ Ата Заң", посвященная 30-летию Конституции.

По словам директора КГУ "Централизованная библиотечная система" акимата Астаны Гульбадан Мадибаевой, в жилом комплексе проживают более 5 тыс. человек, и новый центр станет важным местом для жителей.

"Фонд насчитывает свыше 3 тыс. книг. Каждый год мы планируем принимать 2-3 тыс. читателей. Одновременно здесь могут обслуживаться до 30 человек. Все услуги бесплатные: можно читать на месте или брать книги домой. Работает мультимедийный зал с компьютерами, интернет и Wi-Fi также бесплатные. Это большая возможность для молодежи и горожан в целом", - подчеркнула она.

Площадь библиотеки составляет около 150 кв.м. Здесь трудятся четыре сотрудника.

Пространство разделено на "абонемент", мультимедийный и читальный залы.

"Сейчас мы живем в цифровую эпоху, но простым людям нужны и такие современные библиотеки. Здесь можно отдохнуть, вдохнуть новую энергию, расширить горизонты знаний. Я считаю, что цифровое и традиционное должны развиваться вместе. Тем более, интерес у жителей большой: как только мы повесили вывеску, нас сразу начали спрашивать об открытии", - добавила Гульбадан Мадибаева.

При библиотеке заработают клуб любителей поэзии, кружок рукоделия, секция по изучению истории, а также детский литературно-познавательный кружок для подготовки к школе.

Руководитель Управления культуры города Жанабай Мейрманкулов отметил, что новая библиотека стала 23-й в столице.