В Астане открыли три новых завода

В Индустриальном парке №1 Астаны начали работу сразу три новых производственных предприятия. Их открытие приурочили ко Дню столицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Одним из новых предприятий стал завод Heart Center Foundations, который будет выпускать пластиковые медицинские изделия. В проект вложено 4,155 млрд тенге, создано 54 рабочих места. Предприятие сможет производить около 12 млн изделий в год.

Также запущен завод Nomad Tech Engineering по производству теплоагрегатов. Инвестиции в проект составили 2 млрд тенге, здесь создано 40 рабочих мест. Производственная мощность предприятия — 19 теплоагрегатов в год.

Третьим новым объектом стал завод TAZAU, который специализируется на выпуске блочно-модульных очистных сооружений. В его строительство инвестировали 510 млн тенге. На предприятии создано 60 рабочих мест, а ежегодно здесь смогут производить до 200 единиц оборудования.

В акимате отметили, что запуск новых производств позволит увеличить объем промышленного производства, привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места в столице.