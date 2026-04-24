В Астане открыли TUMO: бесплатное обучение ИИ и технологиям для подростков
Новый центр в столице позволит школьникам бесплатно изучать искусственный интеллект и креативные технологии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане открылся центр креативных и цифровых технологий TUMO Astana - первый проект международной сети в Центральной Азии, передает BAQ.kz.
Центр расположен в здании alem.ai, создание которого было инициировано Президентом Касым-Жомарт Токаев. Глава государства принял участие в церемонии открытия.
TUMO Astana ориентирован на подростков от 12 до 18 лет. Обучение здесь полностью бесплатное, не требует экзаменов и доступно даже для тех, кто только начинает знакомство с технологиями.
Учащиеся смогут выбрать одно из 11 направлений, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, веб-разработку, дизайн, кинопроизводство и цифровую музыку.
Центр рассчитан на обучение до 5 тысяч подростков в год.
Образовательная модель TUMO сочетает самостоятельное обучение, практические воркшопы с профессионалами и работу над реальными проектами.
В дальнейшем планируется открытие филиалов в других регионах Казахстана, чтобы обеспечить равный доступ к современному образованию по всей стране.
Инициатива направлена на развитие цифровых навыков у молодёжи и подготовку будущих специалистов в сфере технологий и искусственного интеллекта.
