Сегодня в Национальном музее Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь: из Китая в Казахстан", приуроченной к Году туризма между Казахстаном и Китаем. Мероприятие стало продолжением инициативы 2024 года, когда Казахстан представлял свои туристские возможности в КНР. Тогда было проведено свыше 30 имиджевых мероприятий, подписано более 200 соглашений с ведущими туроператорами Китая, а поток китайских туристов в Казахстан вырос на 78% — до 655 тысяч человек, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, министр культуры и туризма КНР Сунь Ели, директор Национального музея РК Берик Абдигалиулы, заместитель директора Национального музея шелка Китая Чжан Чэнмин и другие почетные гости.

Ербол Мырзабосынов отметил, что решение о проведении перекрёстных годов туризма было принято по инициативе лидеров двух государств — Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

"В прошлом году в Астане Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили 2025 год "Годом туризма Китая в Казахстане". Это стало логическим продолжением Года туризма Казахстана в Китае, прошедшего в 2024 году. Масштабное мероприятие открывает новую страницу в туристическом сотрудничестве между нашими странами. В этой связи выражаю особую благодарность господину Сунь Ели, который внёс огромный вклад в развитие туристических и культурных обменов между нашими государствами", — сказал министр туризма и спорта РК.

По его словам, Казахстан заинтересован в привлечении инвесторов из Китая в туристские проекты в Алматы, Бурабае, Катон-Карагае и на побережье Каспия. Государство готово оказывать необходимую поддержку.

В свою очередь, Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели в своём выступлении подчеркнул необходимость устойчивого и глубоко структурированного развития двустороннего туризма:

"Три казахстанских города входят в Альянс туристских городов вдоль Шёлкового пути. Для устойчивого развития туризма необходимо сформировать прочную кадровую базу. Важно также укреплять сотрудничество между предприятиями и поддерживать использование ими культурных и туристических ресурсов своих стран. Китай — страна с богатой историей, развитой культурой и живописной природой. Мы приглашаем народ Казахстана приехать в Китай и открыть для себя нашу страну", — отметил министр.

Глава Управления по реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов добавил, что в 2025 году ожидается устойчивый рост:

"Благодаря безвизовому режиму и расширению прямых авиасообщений мы видим положительную динамику. Сейчас действует порядка 50 рейсов между двумя странами, до конца года планируется запуск маршрутов Чэнду — Алматы, Шанхай — Алматы, Шанхай — Шымкент и Сиань — Шымкент", — сообщил он.

Он также отметил рост встречного потока: количество туристов из Казахстана в Китай увеличилось вдвое и превысило 50 тысяч человек.

"Смысл выставки — раскрыть потенциал туризма через нашу культуру и наследие. Это только начало: в течение года нас ждут дни туризма в регионах, встречи туркомпаний и запуск новых маршрутов", — добавил Байжанов.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем РК и Национальным музеем шёлка Китая. Документ подписали директор музея Б. Абдигалиулы и заместитель директора китайской стороны Чжан Чэнмин. Меморандум предусматривает совместные инициативы в сфере музейного дела, культурного обмена и продвижения наследия Шёлкового пути.

Внимание гостей мероприятия привлекла экспозиция, организованная на основе исследований Китайского национального музея шёлка. Выставка демонстрирует становление и развитие шёлкового искусства, зародившегося в Китае, и иллюстрирует культурный обмен между Востоком и Западом, ставший возможным благодаря Великому Шёлковому пути. Она состоит из трёх тематических разделов: древние шёлковые узоры Китая, взаимодействие культур через Шёлковый путь и современное переосмысление шёлкового наследия. Особым моментом программы стала экскурсия, которая сопровождалась традиционной китайской чайной церемонией. В экскурсии приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В экспозиции представлен 131 экспонат, включая оригинальные и репродуцированные шёлковые ткани, изделия из кеси, фарфор, золотые и серебряные артефакты, а также современные дизайнерские работы.

Выставка подчеркивает культурные связи и общее стремление Казахстана и Китая к сохранению исторического наследия. Она проводится в рамках Года туризма Китая в Казахстане и будет открыта для посещения до 8 августа текущего года.

Автор фото: Арман Мухатов, Жансая Дуйсебаева