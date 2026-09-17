В Астане открылся клуб национальных видов конного спорта

«Astana Polo & Chovken Club» объединил направления човгана и конного поло.

17 Сентября 2026, 02:02
АВТОР
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Акимат города Астана 17 Сентября 2026, 02:02
17 Сентября 2026, 02:02
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Фото: Акимат города Астана

В Астане начал работу клуб национальных видов конного спорта «Astana Polo & Chovken Club», который развивает направления човгана и конного поло.

Как сообщили в акимате столицы, клуб существует с 2024 года. За это время его спортсмены успели принять участие в международных турнирах, представляя Казахстан на спортивной арене.

Руководит клубом заслуженный деятель конно-спортивных дисциплин Аманжол Хасенов.

Основными направлениями работы клуба стали човган и конное поло — виды спорта, сочетающие традиции конной культуры и современные спортивные форматы.

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