В столице продолжается реализация принципа "полиция в шаговой доступности" — в районе Сарайшық открылся участковый пункт полиции № 69, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает Polisia.kz. Новый пункт расположен на первом этаже жилого комплекса Bravo Family по адресу: ул. Шамши Калдаякова, 23/1.

Площадь нового подразделения составляет 115,8 кв. м. Здесь будут работать шесть участковых инспекторов, которые займутся охраной общественного порядка, оперативным реагированием на обращения граждан и профилактической работой.

"Открытие новых пунктов — это не просто развитие инфраструктуры, а реальное усиление полицейского присутствия в каждом районе. Мы стремимся быть ближе к людям, реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность", — отметил начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев на церемонии открытия.

Участковый пункт оснащён отдельными кабинетами, современной техникой и помещениями для приёма граждан. В зоне обслуживания находятся социально значимые объекты, включая две школы, что делает работу полиции особенно важной для местного населения.

Жители микрорайона теперь смогут получить помощь без необходимости покидать пределы жилого комплекса — это ещё один шаг к повышению правовой защищенности горожан.