Сегодня в столице отметили Международный день йоги — праздник для всех, кто ценит эту древнюю практику как путь к гармонии тела и духа. В этом году дата была особенно значимой: с момента провозглашения Дня йоги Генеральной Ассамблеей ООН прошло десять лет. В столичном Ботаническом саду прошли утренние практики и официальные выступления, приуроченные к важному событию. В этот день йогу воспринимали не как фитнес, а как возможность выровнять дыхание, мысли и саму жизнь. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Мероприятие прошло в Ботаническом саду Астаны. Начало — в 6:00 утра, когда на просторной зелёной площадке собрались десятки участников: преподаватели, практикующие и просто горожане, пришедшие прикоснуться к философии йоги.

Утренняя программа началась с коллективного выполнения 108 Сурья Намаскар — "приветствий солнцу". Эта базовая техника в йоге может показаться простой, но при последовательном повторении она задействует всё тело — от плеч и позвоночника до стоп и внутренних органов.

Укрепляются мышцы, выравнивается осанка, активизируется дыхание и запускаются естественные восстановительные процессы. Именно поэтому Сурья Намаскар часто рекомендуют и новичкам: практика безопасна, не требует специальной подготовки и даёт устойчивый эффект.

Отметить можно и заметное разнообразие участников. Хотя женщины традиционно составляют большинство в йога-залах, в этот раз среди практикующих были и мужчины. Взрослые, молодые парни, подростки — они не стеснялись включаться в ритм наравне с другими.

О йоге как о мировоззрении, а не просто комплексе упражнений, напомнили и официальные выступления. С приветственным словом к участникам обратился посол Индии в Казахстане доктор Т.В. Нагендра Прасад.

"Этот год — особенный, ведь мы отмечаем 10-летие этой прекрасной инициативы. За прошедшее десятилетие йога превратилась в глобальное движение, объединяющее миллионы людей в стремлении к здоровью, равновесию и внутреннему спокойствию. Йога — это не только укрепление тела, но и путь к устойчивому мышлению, терпимости, уважению к окружающему миру. Само слово “йога” несёт в себе дыхание духовного покоя", — отметил он.

Он также подчеркнул, что в условиях мировой нестабильности йога может стать практикой внутреннего мира и общественного согласия.

"Мы живём в нестабильном мире, полном конфликтов и страданий. Я всё чаще задаю себе вопрос: почему в этом взаимосвязанном мире мы не можем делиться ресурсами и жить в согласии? Почему конфликты возникают раньше, чем поиск решения? Человечество должно задуматься об этом, чтобы обеспечить устойчивый мир, гармонию и счастье", — отметил посол.

По словам дипломата, Казахстан активно поддерживает международную инициативу:

"Сегодня Международный день йоги отмечается более чем в 25 городах страны. Мы видим искреннюю вовлечённость, дисциплину и преданность со стороны практикующих. И я надеюсь, что больше мужчин также начнут заниматься йогой — ведь это практика, полезная каждому".

Йога уже давно перестала восприниматься как хобби "для гибких". Сегодня она всё чаще становится частью восстановительной терапии и рекомендаций от врачей. О том, как йога влияет на здоровье и восприятие себя, рассказала инструктор йоги Динара Сугурбаева.

"В наши дни однозначно можно утверждать, что культура йоги в нашей стране есть, она активно развивается, йога в целом популярна. У меня есть группа клиенток — это женщины 50+. И большая часть из них пришли на йогу по рекомендации своих лечащих врачей. Это правда радует. Дело не в деньгах, а в том, что представители доказательной медицины признают пользу йоги и доносят до пациентов, что путь к оздоровлению не всегда лежит через таблетки. Йога — это мягкая, точная работа с телом и дыханием, которая даёт реальный результат", — говорит она.

Инструктор поделилась конкретными случаями:

"Йога — это правильная активность. У меня есть клиентка, которая после химиотерапии не могла стоять и ходить без боли. Сейчас она свободно двигается, самостоятельно ездит за рулём и даже недавно провела два часа на каблуках — впервые за два года. Есть и другая женщина, которая не могла ни на секунду замолчать внутри себя. Сегодня она впервые научилась просто лежать в шавасане и чувствовать спокойствие"

Именно в этом, по мнению опытных преподавателей, и состоит главный смысл йоги — не в совершенстве поз, а в способности слышать тело, оставаться в моменте, распознавать сигналы организма и бережно на них откликаться. Международный день йоги — не просто дата в календаре. Иногда оно — в утреннем коврике, тишине и честной работе над собой.

Автор фото: Посольство Индии