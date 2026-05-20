В Астане отремонтируют участок улицы Кенесары
Сегодня 2026, 17:34
63Фото: BAQ.kz
В столице на участке улицы Кенесары от улицы Шокана Уалиханова до улицы Малика Габдуллина будут проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.
Сообщается, что работы направлены на обновление и улучшение состояния дорожного полотна.
В связи с этим движение транспорта на данном участке будет частично ограничено 21-22 мая.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для безопасности участников дорожного движения и удобства горожан на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
