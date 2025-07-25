Астана стремительно преображается: по всему городу кипит работа по озеленению, благоустройству и созданию новых общественных пространств, передает BAQ.KZ. От уютных дворов до масштабных парков — столица становится всё более зелёной, современной и комфортной для жизни.

В этом году планируется высадить около одного миллиона деревьев, кустарников и других зелёных насаждений. Под прицелом благоустройства — ключевые улицы, набережные, жилые районы и даже транспортные развязки.

Крупные проекты:

На проспекте Мәңгілік Ел и набережной Есиля создаются новые зоны отдыха с велодорожками, спортивными площадками и зелёными аллеями;

Вдоль ЛРТ, на улицах Сыганак и Кабанбай батыра, планируется высадить более 7 500 деревьев, а под эстакадой появятся современные общественные зоны;

Рядом с ТРЦ "Хан Шатыр" стартует продолжение зелёного пешеходного бульвара Greenline — первый участок соединит улицы

Култегін и Анет баба.

Дворы и скверы — в каждом районе:

В районе Алматы благоустроено 24 двора и создано новое общественное пространство между ЖК "3 гектара" и мечетью "Ақ мешіт";

В Байконыре открылись 18 дворов, отремонтированы ещё 40, а также появился новый сквер по ул. Ахмета Жубанова;

В Сарайшыке открыто более 10 дворов, строится уникальный тематический сквер "Аллея профессии" — дань уважения рабочим профессиям;

В Сарыарке появилась "Иллюзия" на ул. Ы. Дукенулы, и обновлены более 20 дворов;

Жители Нуры теперь гуляют в реконструированном Центральном парке, а в м-не Үркер благоустроены три сквера;

В районе Есиль реализуются 6 проектов "Бюджета народного участия": обновлены дворы, обустроены футбольные поля, игровые зоны и посажены тысячи деревьев.





Неподалёку от ЖК "Altyn Adam" строится новый парк с озером, пешеходным мостом, амфитеатром, птичьими островками, детской площадкой, теннисными кортами и футбольным полем. Завершение работ намечено на октябрь 2025 года. Всего в 2025 году в Астане будет обустроено порядка 170 новых дворов и общественных пространств. Столица всё активнее превращается в город парков, скверов и комфортных зон для жизни и отдыха.