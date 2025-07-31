Жителей Астаны предупредили о плановых отключениях водоснабжения и электроэнергии в ряде районов города, передает BAQ.KZ со ссылкой на городской акимат. С 31 июля до 1 августа в десятках улиц временно не будет холодной и горячей воды.

Работы затронут как отдельные дома, так и крупные жилые массивы на улицах Абая, Абылай хана, Сарайшык, Пушкина, Майлина, Куйши Дина и многих других. Причина отключений — плановое техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей.

31 июля с 10:00 до 18:00 в столице временно отключат воду на улицах Мынарал, Майкотова, Хмельницкого, Найзакара, Керегетас и Московской, 23. Это лишь часть масштабных работ, которые охватят десятки адресов по всему городу.

С 30 июля по 1 августа включительно водоснабжение будет приостановлено на проспектах Абая и Абылай хана, а также на улицах Аммана, Сарайшык, Саргул, Шалкыма, Эскадрильи Нормандия-Неман, Кажымукана, Жумабаева, Токпанова, Куйши Дина, Петрова, Пушкина и других.

Дополнительно, с 31 июля по 1 августа отключения затронут дома на улицах Калдаякова, А 32 и Нажимиденова.

А в промежутке с 8:00 до 20:00 в тот же день воды не будет по адресам: Косшыгулулы, 3/1, 3/2, 7 и Е 882, 3а, 5, 15, 15а.

Также в акимате опубликовали список адресов, где 31 июля планируется отключение электроэнергии.