В Астане пенсионерка едва не отдала мошенникам 13 млн тенге
Злоумышленники связались с пенсионеркой под видом сотрудников телекоммуникационной компании.
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В Астане сотрудники банка и полицейские предотвратили крупное мошенничество, жертвой которого едва не стала 88-летняя местная жительница.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, злоумышленники действовали по распространенной схеме. Сначала они связались с пенсионеркой под видом сотрудников телекоммуникационной компании, а затем представились правоохранителями. Аферисты убедили женщину, что ее банковские счета якобы находятся под угрозой из-за «кибератаки».
Находясь под психологическим давлением, пенсионерка пришла в банк для снятия крупной суммы денег. Сотрудники финансового учреждения обратили внимание на ее взволненное состояние и заметили, что она постоянно разговаривает по телефону. Заподозрив мошенническую схему, они незамедлительно сообщили о ситуации в полицию.
К этому моменту женщина уже успела снять со счета 7 млн тенге и готовилась передать деньги человеку, которого ей представили как сотрудника банка. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников банка и правоохранителей дальнейшее снятие средств удалось остановить.
По предварительным данным, мошенники намеревались завладеть суммой в размере около 13 млн тенге.
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