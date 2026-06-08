В Астане перекроют часть проспекта Тлендиева

В столице с 9 по 20 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на проспекте Нургисы Тлендиева – на участке от проспекта Сарыарка до улицы Баршын.

На период ремонта движение транспорта в обоих направлениях будет организовано поэтапно по одной стороне дороги.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.

Для обеспечения безопасности и снижения неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.