В Астане перекроют часть проспекта Тлендиева
Сегодня 2026, 23:20
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Сегодня 2026, 23:20Сегодня 2026, 23:20
125Фото: BAQ.kz
В столице с 9 по 20 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на проспекте Нургисы Тлендиева – на участке от проспекта Сарыарка до улицы Баршын.
На период ремонта движение транспорта в обоих направлениях будет организовано поэтапно по одной стороне дороги.
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.
Для обеспечения безопасности и снижения неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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