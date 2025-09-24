В Астане перекроют участок улицы ЕК-23 возле "Хан Шатыра"
26 и 28 сентября движение по улице ЕК-23 будет полностью закрыто из-за дорожных работ.
Вчера, 23:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:45Вчера, 23:45
91
В Астане временно перекроют движение на участке улицы ЕК-23, передает BAQ.KZ.
По информации городского Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, там ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта на отрезке от улицы Толе би до ТРЦ "Хан Шатыр".
Ограничения будут действовать 26 и 28 сентября. Водителям и жителям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.