В Астане временно перекроют движение на участке улицы ЕК-23, передает BAQ.KZ.

По информации городского Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, там ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта на отрезке от улицы Толе би до ТРЦ "Хан Шатыр".

Ограничения будут действовать 26 и 28 сентября. Водителям и жителям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.