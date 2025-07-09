В Астане перекроют участок улицы на левом берегу до конца августа
Движение транспорта будет организовано поэтапно
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
50Фото: Фото: gov.kz
В Астане продолжается обновление дорожного покрытия на улице Чингиза Айтматова. Дорожные работы ведутся на отрезке между улицей Сыганак и проспектом Улы Дала, передает BAQ.KZ.
На текущий момент ранее перекрытая сторона открыта для движения, временно закрыт второй участок дороги.
Ограничения будут действовать до конца августа. Движение транспорта будет организовано поэтапно: автомобили смогут проезжать в обоих направлениях по одной из сторон дороги.
Жителей столицы просят учитывать изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки и указатели.