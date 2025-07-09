В Астане продолжается обновление дорожного покрытия на улице Чингиза Айтматова. Дорожные работы ведутся на отрезке между улицей Сыганак и проспектом Улы Дала, передает BAQ.KZ.

На текущий момент ранее перекрытая сторона открыта для движения, временно закрыт второй участок дороги.

Ограничения будут действовать до конца августа. Движение транспорта будет организовано поэтапно: автомобили смогут проезжать в обоих направлениях по одной из сторон дороги.

Жителей столицы просят учитывать изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки и указатели.