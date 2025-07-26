В Астане перекрыли участок улицы Панфилова
Ограничение связано с ремонтом дороги.
Вчера, 23:43
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Вчера, 23:43Вчера, 23:43
66Фото: BAQ.KZ
С 25 июля по 5 августа в Астане будет частично ограничено движение транспорта на улице И. Панфилова - на участке от проспекта Тәуелсіздік до тупика, передает BAQ.KZ.
По данным городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничение связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия. На время работ движение будет организовано по одной из сторон улицы в обоих направлениях.
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.
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