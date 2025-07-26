С 25 июля по 5 августа в Астане будет частично ограничено движение транспорта на улице И. Панфилова - на участке от проспекта Тәуелсіздік до тупика, передает BAQ.KZ.

По данным городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничение связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия. На время работ движение будет организовано по одной из сторон улицы в обоих направлениях.