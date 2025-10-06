В Астане перекрывают ключевой участок на Мангилик Ел
Сегодня, 17:54
В Астане временно перекроют участок дороги на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 6 октября на правосторонних съездах транспортной развязки начнутся работы по укладке нового асфальтного покрытия.
В связи с ремонтными работами участок будет полностью закрыт для движения. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения.
Для обеспечения безопасности и удобства участников дорожного движения на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
