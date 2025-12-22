Аким города Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал о текущем состоянии городского общественного транспорта и планах по его модернизации, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, сейчас в столице ежедневно перевозится более 1,1 миллиона пассажиров, а автопарк требует существенного обновления.

"Сейчас в городе эксплуатируется около 1 700 автобусов, из которых значительная часть работает за счет инвестиций. Ежегодно мы увеличиваем количество транспорта: в этом году поступило 412 новых автобусов, в следующем планируется около 500. Если сохранять такой темп, за два-три года мы сможем полностью обновить автопарк", — подчеркнул аким.

По его словам, доля использования современных европейских и долларовых автобусов пока не превышает 40%, поэтому системная работа по обновлению транспортной системы продолжается.