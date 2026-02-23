В Астане планируют ограничить застройку окраин
Сегодня 2026, 14:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:51Сегодня 2026, 14:51
138Фото: freepik.com
Акимат Астаны опубликовал проект документа, вносящего изменения в решение маслихата «Об утверждении правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны», передает BAQ.KZ.
Согласно проекту, вводятся новые ограничения на строительство многоквартирных домов и предоставление земельных участков на окраинах столицы, где отсутствуют инженерные сети и социальная инфраструктура.
Речь идет о следующих территориях:
-
северная часть объездной дороги К-1, вдоль шоссе Өңдіріс;
-
северо-восточная часть объездной дороги К-1, вдоль шоссе Алаш;
-
восточная часть объездной дороги, вдоль трассы «Астана – Караганда».
Ограничения будут действовать до 2035 года, до момента обеспечения территорий детальной планировкой, магистральными инженерными сетями и социальной инфраструктурой.
Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 9 марта 2026 года.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области