Акимат Астаны опубликовал проект документа, вносящего изменения в решение маслихата «Об утверждении правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны», передает BAQ.KZ.

Согласно проекту, вводятся новые ограничения на строительство многоквартирных домов и предоставление земельных участков на окраинах столицы, где отсутствуют инженерные сети и социальная инфраструктура.

Речь идет о следующих территориях:

северная часть объездной дороги К-1, вдоль шоссе Өңдіріс;

северо-восточная часть объездной дороги К-1, вдоль шоссе Алаш;

восточная часть объездной дороги, вдоль трассы «Астана – Караганда».

Ограничения будут действовать до 2035 года, до момента обеспечения территорий детальной планировкой, магистральными инженерными сетями и социальной инфраструктурой.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 9 марта 2026 года.