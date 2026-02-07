В Астане состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 25-летию вывода Отдельного сводного стрелкового батальона Республики Казахстан с таджикско-афганского участка государственной границы, передаёт BAQ.KZ.

Отдельный сводный стрелковый батальон был сформирован в 1993 году для выполнения задач по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском направлении. В сложных военно-политических условиях личный состав батальона нёс службу на одном из самых напряжённых участков, проявляя мужество, высокий профессионализм и верность воинскому долгу. История батальона является неотъемлемой частью летописи силовых структур Республики Казахстан.

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов к памятнику 17 казахстанским воинам, погибшим при выполнении боевых задач на таджикско-афганской границе. Участники почтили память павших минутой молчания.

Памятные и торжественные мероприятия продолжились в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил Республики Казахстан. В ходе мероприятия был показан документальный фильм "Борыш пен батырлық", а также представлена одноимённая книга, посвящённые истории и боевому пути Отдельного сводного стрелкового батальона. Автором книги и документального фильма является офицер Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, подполковник Ж. Кемел. Кроме того, состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов.

В мероприятии приняли участие ветераны Отдельного сводного стрелкового батальона, действующие военнослужащие, представители государственных органов, общественных организаций, а также военно-патриотический клуб "Жас шекарашы". Проведённое мероприятие стало важным вкладом в сохранение исторической памяти и укрепление преемственности поколений защитников Отечества.