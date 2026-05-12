В Астане подростка сбила машина, когда он вышел на дорогу на красный свет

В Астане подросток попал под колёса автомобиля, выбежав на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, передает BAQ.KZ.

Дорожный инцидент произошёл 11 мая и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа подростков стоит у пешеходного перехода, после чего один из них неожиданно выбегает на дорогу. В этот момент его сбивает автомобиль Renault.

От удара 13-летнего подростка отбросило на несколько метров. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями.

В Департаменте полиции города Астаны сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

В полиции призвали родителей усилить контроль за детьми и регулярно напоминать им о необходимости соблюдения правил дорожного движения.