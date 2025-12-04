В столичном театре им. Калибека Куанышбаева подвели итоги традиционного республиканского творческого конкурса "Ұлы дала", организованного партией "AMANAT". В этом году конкурс посвящен 180-летию Великого Абая, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Спикер Мажилиса, Председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что конкурс "Ұлы дала" проводится партией уже шестой год и каждый раз его масштаб неуклонно растет. В этом году он впервые проводился и на региональном уровне. За свою историю лауреатами конкурса стали порядка 100 молодых поэтов и писателей, которые сегодня обрели широкую известность.

"Вы хорошо знаете, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание духовной силе народа. Президент стремится, чтобы наш народ стал передовой, интеллектуальной нацией. Об этом он регулярно говорит на заседаниях Национального курултая и на других мероприятиях. Задача молодого поколения – не отступать от высот, достигнутых казахской литературой, и стремиться к новым горизонтам. А наша задача – поддержать эту талантливую молодежь, проложить им путь. И сегодняшний конкурс "Ұлы дала" – наглядный пример этой работы, весомый вклад партии "AMANAT" в развитие отечественной литературы и культуры", – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии напомнил, что недавно Указом Президента были утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики. И в этом важном документе "Слова назидания" Абая определены как национальный символ-книга. Поэтому проведенный конкурс был направлен на раскрытие всей глубины и эпохальной значимости творчества великого писателя и вызвал большой интерес.

Спикер Мажилиса обратил внимание, что государство всесторонне поддерживает писателей. Так, по инициативе Президента с 2023 года вручается специальная литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов, существует национальная литературная премия "Айбоз", а по всей стране ежегодно проводится множество конкурсов и творческих мероприятий. А не так давно завершился масштабный опрос, который определил 100 лучших книг отечественной литературы, которые сегодня активно продвигаются в обществе.

Ерлан Кошанов рассказал также о работе "AMANAT" по поддержке литературы. Так, усилиями депутатов фракции партии в Мажилисе в новом Налоговом кодексе отменен НДС для отечественный издателей, что позволит сделать книги доступнее для читателей. Также активно реализуются инициатива "Кітап оқитын ұлт" и проект "Кітап-АМАNAT". Благодаря таким мероприятиям у граждан формируется новая культура чтения и повышается уважение к книге.

Самое главное – сегодня казахстанцы сохраняют высокий интерес к чтению. Наглядным показателем этого является 37 миллионов человек, посетивших библиотеки за 11 месяцев этого года. При этом их средний возраст 17-25 лет.

В этом году конкурс "Ұлы дала" проводился с 1 июля по 30 октября, в финальный этап прошли 120 работ, все они были размещены на сайте аikyn.kz в специальной рубрике "Ұлы дала байқауы".

В номинации "Поэзия" первое место занял Азамат Серікұлы, второе место – Асантемір Қаршығаұлы, третье место – Абзал Мақаш.

В номинации "Проза" лучшим был признан Жақсылық Қазымұрат, второе место занял Думан Терлікбаев, а третье место занял Ретбек Мағаз.

Нұрбек Нұржанұлы победил в номинации "Произведение для детей". Второе место досталось Айдане Сегізбай, а третье – Құралай Омар.

В номинации "Драматургия" первое место занял Эльдар Тоқтасын, второе – Мия Алгожаева, третье – Гүлжанат Исатайқызы.

Дария Келген одержала победу в номинации "Литературная критика", второе место заняла Айгүл Сәкенқызы, третье – Қарлығаш Қабай.

Кроме того, специальной премии "180-летие Абая Кунанбаева" был удостоен Ұларбек Дәлейұлы. Әділет Жағыпар получил специальную премию "Алаш аманаты". А специальную премию в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова получила Анар Абдуллина.

В завершении мероприятия все участники стали зрителями знаменитой трагедии "Абай" в постановке режиссера Алимбека Оразбекова.