В Астане подвели итоги реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан" за 2025 год. Как сообщил первый заместитель акима города Нурлан Нуркенов, инициатива стала важным инструментом не только санитарной очистки, но и формирования экологической культуры среди горожан, передает BAQ.KZ.

За год в столице прошло свыше 800 экологических мероприятий, к которым присоединились более 627 тысяч человек - почти треть населения города. В ходе работ было вывезено около 120 тысяч тонн отходов, очищены дворы, парки, скверы и объекты историко-культурного значения, обеспечен полный охват ключевых направлений санитарной очистки.

Отдельный акцент сделан на восстановлении водных объектов. Очистка рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак, каналов Нура–Есиль, а также системы Малого Талдыколя проводилась с применением биомелиоративных технологий. Всего с водных акваторий собрано более 3 тысяч тонн мусора.

В рамках озеленения в 2025 году в Астане высадили 1,1 млн деревьев и кустарников, преимущественно крупномерных и многолетних. Параллельно велось благоустройство парков, набережных, аллей и центральных проспектов.

Для вовлечения жителей в вопросы экологии продолжает работать чат-бот "Таза Қазақстан". С момента запуска через него поступило около 3,6 тысячи обращений, из которых выполнено 89%. В акимате отмечают, что цифровой формат обратной связи способствует развитию личной ответственности горожан за состояние городской среды.