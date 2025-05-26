В Астане показали социальную трагедию о наркомании "Соңғы аялдама"
В столице поставили пьесу о наркотиках и разрушенных судьбах.
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В театре "Жастар" акимата Астаны состоялась премьера социальной трагедии "Соңғы аялдама" по произведению Рахимжана Отарбаева. Постановка реализована в рамках укрепления принципов "Закон и порядок" и направлена на профилактику наркозависимости в обществе, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, спектакль поднимает одну из наиболее острых социальных тем — опасность наркотической зависимости, её разрушительное влияние на человека и общество.
"Пьеса показывает трагедии, вызванные наркоманией. Мы стремились сохранить сценическую культуру и реализм, не скатываясь в искусственность. Зритель не должен остаться равнодушным", — поделился режиссёр-постановщик Нурфат Вахитов.
По его словам, идея спектакля возникла по предложению Департамента полиции, который поделился реальными историями, связанными с наркоманией. Спектакль готовился более двух месяцев, а роли исполнили молодые актёры — выпускники творческих вузов.
"Соңғы аялдама" — это не просто постановка, а эмоциональное послание к молодежи, взывающее к человеческим ценностям, социальной ответственности и осознанному выбору. Спектакль стал частью большой работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
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