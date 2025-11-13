  • 13 Ноября, 11:03

В Астане полиция выследила наркосеть через случайную находку у иностранца

Полицейские пресекли крупный канал сбыта наркотиков в Астане.

Фото: polisia.kz

В Астане сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, нарушившего миграционное законодательство, передает BAQ.KZ со ссылкой на  Polisia.kz.

При проведении личного досмотра у мужчины обнаружили бумажную коробку с веществом растительного происхождения, обладающим характерным запахом гашиша. Изъятое наркотическое средство стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранители установили личность человека, причастного к сбыту изъятого наркотика. Им оказался 57-летний житель столицы, работавший грузчиком. При обыске по месту его проживания полицейские нашли около шести килограммов гашиша, расфасованных для последующей продажи. Наркотик хранился в десяти пакетах и более сотни бумажных свертков. Также были изъяты весы и различные приспособления для взвешивания и фасовки вещества.

По данным следствия, мужчина сбывал наркотики через знакомых, передавая свертки лично покупателям. Все обнаруженные вещества и инструменты изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а в отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что за хранение, сбыт и распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Гражданам рекомендуют незамедлительно сообщать о подобных фактах по номеру 102.

