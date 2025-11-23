В Астане восстановлено электроснабжение во всех жилых комплексах, попавших под ограничение после ночной аварии на подстанции "Туран", передает BAQ.KZ. По данным акимата, оперативные бригады АО "Астана-РЭК" завершили работы на РП-217, и в 21:19 подача электричества была полностью восстановлена.

Высоковольтные испытания оборудования прошли успешно, после чего электромонтёры приступили к поэтапному восстановлению схемы электроснабжения и отключению дизель-генераторных установок, которые обеспечивали минимальные потребности домов. Ранее, к 15:15, свет был подан в пять жилых комплексов.

Авария произошла 22 ноября в 01:06. На подстанции "Туран" отключились ячейки №106 и №210, питающие РП-217. В зоне ограничения тогда оказались семь жилых комплексов. Аварийные бригады обеспечили временное питание домов через ДГУ и приступили к восстановительным работам.