В Астане молодой фельдшер скорой помощи получила тяжёлые травмы после того, как на нее упал кондиционер при обрушении облицовки дома, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, пострадавшая сейчас находится в реанимации и получает весь необходимый комплекс помощи.

"С момента поступления ей была проведена срочная операция, реанимационные меры продолжаются. Мы делаем всё возможное. Наша цель — чтобы она как можно скорее выздоровела", — отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

По данным Минздрава, команда специалистов продолжает наблюдать за состоянием пострадавшей и оказывает ей всестороннюю медицинскую помощь.