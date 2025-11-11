В Астане пострадала фельдшер: что известно о ее состоянии?
В каком состоянии находится фельдшер?
Сегодня, 11:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
97Фото: primeminister.kz
В Астане молодой фельдшер скорой помощи получила тяжёлые травмы после того, как на нее упал кондиционер при обрушении облицовки дома, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, пострадавшая сейчас находится в реанимации и получает весь необходимый комплекс помощи.
"С момента поступления ей была проведена срочная операция, реанимационные меры продолжаются. Мы делаем всё возможное. Наша цель — чтобы она как можно скорее выздоровела", — отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
По данным Минздрава, команда специалистов продолжает наблюдать за состоянием пострадавшей и оказывает ей всестороннюю медицинскую помощь.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков