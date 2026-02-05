Министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетила Национальный центр нейрохирургии в Астане , где ознакомилась с ходом реализации проекта по созданию первой в стране гибридной операционной для нейрохирургии. Об этапах реализации проекта, технологических параметрах и возможностях нового объекта рассказал Председатель Правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Серик Куандыкович Акшулаков, передаёт BAQ.KZ.

"Создание гибридной нейрохирургической операционной — это важный шаг в развитии современной нейрохирургии в Казахстане. Данный проект позволит объединить возможности микро- и эндоваскулярной хирургии в одном операционном пространстве, сократить риски осложнений и значительно улучшить результаты лечения пациентов с наиболее сложными сосудистыми и опухолевыми патологиями головного мозга", - сказал он.

В рамках проекта планируется выполнение широкого спектра высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств, включая операции при сосудистых заболеваниях головного мозга, опухолях, кровоизлияниях, функциональных нарушениях и других сложных патологиях.

Внедрение гибридных операционных безусловно позволит снизить очередность и повысить доступность сложных нейрохирургических вмешательств для всех жителей страны.

Такой формат хирургии позволяет выполнять несколько сложных операций одномоментно, без перемещения пациента и без увеличения времени наркоза, повышая точность и безопасность вмешательства.

Запуск этой операционной выведет отечественную нейрохирургию на новый уровень. Она обеспечит проведение ранее недоступных в стране вмешательств, сократит число многоэтапных операций и снизит риски осложнений при лечении сложных сосудистых заболеваний головного мозга.

Ввод в эксплуатацию гибридной нейрохирургической операционной ожидается летом 2026 года.

В стенах центра министр побеседовала с пациентами, интересовалась качеством лечения, условиями госпитализации.

Пациенты поделились теплыми отзывами о высоком профессионализме врачей и медсестер, рассказала, что проходят лечение в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), госпитализация была организована без сложностей.