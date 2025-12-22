В Астане планируют построить двухуровневую скоростную дорогу, которая поможет снизить транспортные заторы и улучшить движение в городе. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

"Приступаем к проектированию двухуровневой дороги по Кабанбай батыра с продолжением по проспекту Республики до Богенбай батыра, протяженностью 12,4 км. Строительство начнем в 2027 году", — заявил аким.

По словам Жениса Касымбека, подобные скоростные коридоры успешно реализованы в крупных мегаполисах мира, включая Сеул, Москву, Токио, Пекин, Бангкок и Париж. Опыт этих городов показывает, что двухуровневые дороги позволяют значительно улучшить движение, сохранив при этом городскую инфраструктуру и исторический облик территорий.

Ожидается, что двухуровневая дорога снизит заторы на 30-40%, сохранив исторический облик правого берега. Строительство новой дороги позволит разгрузить ключевые магистрали, повысить пропускную способность и сделать город более удобным для автомобилистов и пешеходов.