В Астане построят завод по переработке отходов в энергию
Казахстан и Шэньчжэнь обсудили экологические проекты и запустили строительство завода по переработке отходов.
Казахстан и китайский город Шэньчжэнь усиливают сотрудничество в сфере экологии и зеленых технологий, передает BAQ.kz.
Сотрудничество в сфере экологии
В Астане состоялась встреча председателя Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК Е.С. Кожикова с делегацией Муниципального бюро экологии города Шэньчжэнь.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и внедрения зеленых технологий.
Казахстан отметил, что экологическая повестка остаётся одним из приоритетов государственной политики. В стране реализуются меры по снижению выбросов, развитию переработки отходов и рациональному использованию ресурсов.
Какие проблемы остаются
При этом в Казахстане сохраняются вызовы - качество воздуха в крупных городах, водная безопасность, деградация земель и необходимость ускоренного внедрения современных экологических решений.
Чему учатся у Китая
Особый интерес вызвал опыт Шэньчжэня - одного из самых технологичных городов Китая. Речь идёт о развитии экологичного транспорта, внедрении инноваций и модели «город в парке».
Также отмечены достижения города в сфере zero-waste и баланса между экономическим ростом и экологией.
Главный проект - переработка отходов в энергию
Одним из ключевых направлений стало сотрудничество по проекту энергетической утилизации отходов в Астане.
Сообщается, что:
- 31 октября 2025 года подписано инвестиционное соглашение с Shenzhen Energy Group;
- 31 марта 2026 года заключён договор на поставку твёрдых бытовых отходов;
- 15 апреля 2026 года подписан договор на гарантированную покупку электроэнергии.
21 апреля 2026 года состоялась церемония закладки первого камня будущего объекта.
Что дальше
Стороны договорились развивать сотрудничество по нескольким направлениям: мониторинг качества воздуха, переработка отходов, экологичный транспорт и внедрение зеленых технологий.
Ожидается, что совместные проекты привлекут инвестиции и ускорят внедрение современных экологических решений в Казахстане.
