В Астане построят завод по переработке отходов в энергию

Казахстан и китайский город Шэньчжэнь усиливают сотрудничество в сфере экологии и зеленых технологий, передает BAQ.kz.

Сотрудничество в сфере экологии

В Астане состоялась встреча председателя Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК Е.С. Кожикова с делегацией Муниципального бюро экологии города Шэньчжэнь.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и внедрения зеленых технологий.

Казахстан отметил, что экологическая повестка остаётся одним из приоритетов государственной политики. В стране реализуются меры по снижению выбросов, развитию переработки отходов и рациональному использованию ресурсов.

Какие проблемы остаются

При этом в Казахстане сохраняются вызовы - качество воздуха в крупных городах, водная безопасность, деградация земель и необходимость ускоренного внедрения современных экологических решений.

Чему учатся у Китая

Особый интерес вызвал опыт Шэньчжэня - одного из самых технологичных городов Китая. Речь идёт о развитии экологичного транспорта, внедрении инноваций и модели «город в парке».

Также отмечены достижения города в сфере zero-waste и баланса между экономическим ростом и экологией.

Главный проект - переработка отходов в энергию

Одним из ключевых направлений стало сотрудничество по проекту энергетической утилизации отходов в Астане.

Сообщается, что:

31 октября 2025 года подписано инвестиционное соглашение с Shenzhen Energy Group;

31 марта 2026 года заключён договор на поставку твёрдых бытовых отходов;

15 апреля 2026 года подписан договор на гарантированную покупку электроэнергии.

21 апреля 2026 года состоялась церемония закладки первого камня будущего объекта.

Что дальше

Стороны договорились развивать сотрудничество по нескольким направлениям: мониторинг качества воздуха, переработка отходов, экологичный транспорт и внедрение зеленых технологий.

Ожидается, что совместные проекты привлекут инвестиции и ускорят внедрение современных экологических решений в Казахстане.