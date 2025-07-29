Казахстан получит 160 миллиардов тенге инвестиций от турецкой компании Tiryaki Holding, которая планирует построить в Астане завод глубокой переработки пшеницы и бобовых культур, передает BAQ.KZ.

Соответствующее соглашение было подписано с Министерством сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Сделка стала итогом переговоров в Анкаре, где с официальным визитом находится казахстанская делегация во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил важность достигнутых договорённостей.

"Для нас важны инвестиционные проекты. В этом направлении мы работаем. Сегодня мы встретились с компанией Tiryaki Holding, мы подписали соглашение об инвестициях. Сумма инвестиций составила 160 млрд тенге. Первый этап инвестиций – это глубокая переработка пшеницы, 110 млрд тенге. Второй – это 50 млрд тенге, переработка бобовых культур. В целом количество проектов достигает 23, из них 18 уже реализованы с 2018 года. Пять проектов находятся стадии реализации", – рассказал министр.

Проект предполагает углубленную переработку сельхозпродукции, что, по словам экспертов, повысит добавленную стоимость агросектора и укрепит экспортный потенциал страны. Реализация нового предприятия также создаст рабочие места и даст толчок развитию инфраструктуры агропереработки в регионе.