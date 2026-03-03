Огнеборцы МЧС ликвидировали возгорание в 21-этажном жилом доме по улице Нажимеденова в районе Сарайшык в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На 6-м этаже произошло горение деревянной обшивки лифта и электрического кабеля на площади около 2 кв. м. По прибытии первых подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Информация о пострадавших на линию 112 не поступала, сообщили в МЧС.