В Астане горел 21-этажный жилой дом
Информация о пострадавших на линию 112 не поступала.
Сегодня 2026, 15:47
Огнеборцы МЧС ликвидировали возгорание в 21-этажном жилом доме по улице Нажимеденова в районе Сарайшык в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На 6-м этаже произошло горение деревянной обшивки лифта и электрического кабеля на площади около 2 кв. м. По прибытии первых подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
Информация о пострадавших на линию 112 не поступала, сообщили в МЧС.
