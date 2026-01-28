  • 28 Января, 14:11

В Астане появился патрульный робот-собака

Сегодня, 13:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стоп-кадр из видео Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
99
Фото: Стоп-кадр из видео

В Астане в общественных местах появился патрульный робот-собака, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД Казахстана, роботизированный патрульный комплекс задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.

– Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования. Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с центром оперативного управления полиции. Внедрение современных цифровых решений осуществляется в рамках поручений Главы государства и поэтапной цифровой трансформации органов внутренних дел, – говорится в сообщении ведомства.

Видео: МВД РК

Самое читаемое

Наверх