В Астане появился патрульный робот-собака
Сегодня, 13:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
99Фото: Стоп-кадр из видео
В Астане в общественных местах появился патрульный робот-собака, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МВД Казахстана, роботизированный патрульный комплекс задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.
– Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования. Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с центром оперативного управления полиции. Внедрение современных цифровых решений осуществляется в рамках поручений Главы государства и поэтапной цифровой трансформации органов внутренних дел, – говорится в сообщении ведомства.
Видео: МВД РК
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими