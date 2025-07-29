В Астане появится новая полоса движения
Движение изменится.
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В Астане стартуют работы по расширению проезжей части на Кургальжинском шоссе — об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
С 29 июля по 20 августа на участке дороги будет проводиться демонтаж разделительного островка с целью устройства дополнительной полосы движения. Работы затронут два ключевых перекрёстка: Кургальжинское шоссе/Айтматова и Кургальжинское шоссе/Айтматова/Е-430. В связи с этим движение на подходах к этим перекрёсткам с обеих сторон будет частично ограничено.
Астанчанам и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов и задержек. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте установят временные знаки и указатели, которые помогут ориентироваться в изменённой схеме движения.
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