В Астане строится новый стадион, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"В Астане ведется строительство стадиона на 3600 мест, завершение планируется в первом квартале 2026 года", - сказал министр.

В целом, по его словам, за 9 месяцев 2025 года построено 35 спортобъектов. До конца года планируется завершить строительство еще 67.

Министр напомнил, что в Кызылорде введен в эксплуатацию стадион на 11 тысяч зрительских мест с современным покрытием, соответствующим требованиям УЕФА.