В Астане появится новый футбольный стадион
Строительство планируют завершить в 2026 году
Сегодня, 12:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
118Фото: BAQ.KZ
В Астане строится новый стадион, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"В Астане ведется строительство стадиона на 3600 мест, завершение планируется в первом квартале 2026 года", - сказал министр.
В целом, по его словам, за 9 месяцев 2025 года построено 35 спортобъектов. До конца года планируется завершить строительство еще 67.
Министр напомнил, что в Кызылорде введен в эксплуатацию стадион на 11 тысяч зрительских мест с современным покрытием, соответствующим требованиям УЕФА.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге