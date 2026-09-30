В Астане появится новый комплекс экстренной медицинской помощи
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В Астане в октябре планируют завершить строительство современного приемно-диагностического комплекса на базе многопрофильной городской больницы №2. Новый объект рассчитан на 850–1000 обращений в сутки.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, пятиэтажный комплекс площадью более 7 тыс. квадратных метров объединит диагностические службы, операционные, травматологическое отделение и инсультный центр.
Всего в новом корпусе предусмотрено 118 коек, в том числе 18 реанимационных.
Главным принципом работы комплекса станет единый маршрут пациента – от поступления и диагностики до операции и дальнейшего лечения. Для акушерских пациентов, посетителей травмпункта и общего потока будут предусмотрены отдельные входы.
На базе комплекса также откроют травмпункт для взрослого населения левого берега столицы. Он рассчитан на 100–120 обращений в сутки.
Для диагностики и лечения закуплено современное оборудование. В числе техники – компьютерный томограф, МРТ мощностью 3 Тесла, ангиограф, рентгеновские аппараты и оборудование для ультразвуковой диагностики.
Новые операционные позволят проводить сложные хирургические вмешательства, в том числе при тяжелых травмах и сосудистых заболеваниях.
Отдельные подразделения создаются для пациентов с инсультом и тяжелыми травмами. Для каждого из этих направлений предусмотрено по 40 коек.
Кроме того, в больнице внедряется единая цифровая система мониторинга. Она позволит врачам централизованно отслеживать состояние пациентов в операционных и реанимационных отделениях.
В новом комплексе предусмотрено 150 рабочих мест, из которых 50 будут созданы дополнительно.
Строительство ведется за счет средств местного бюджета.
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