В Минздраве Казахстана сообщили, что до конца февраля в Астане появится детский травматологический пункт, рассчитаное на 520 тысяч населения, передает BAQ.KZ.

Детский травмпункт будет открыт на базе Национального координационного центра экстренной медицины. Для оказания специализированной медпомощи сейчас решаются кадровые, организационные вопросы, трудоустроены 11 анестезиологов-реаниматологов, детские травматологии и другие специалисты. В детском корпусе больницы предусмотрены подъездные пути, техническое оснащение палат и реанимационных отделений по современным стандартам

– Родители и общественность часто выражали обеспокоенность ограничениями в доступе медицинской помощи в случаях травм у детей. С учетом прибывающего населения, действующие травмпункты испытывают большую нагрузку, в сутки врачи принимают свыше 350 маленьких пациентов. До конца февраля новое отделение детской травматологии, рассчитанное на 520 тысяч населения, уже начнет принимать пациентов, – сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан

По данным ведомства, по итогам 2025 года число обращений детей с травмами в столице выросло на 15,8% — с 97 333 до 112 775 случаев.