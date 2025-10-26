  • 26 Октября, 14:16

В Астане пожарные предотвратили взрыв

Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего строения.

Фото: Pixabay.com

В районе Байконыр по улице Балтакол в Астане произошло возгорание кровли и комнаты временного строения. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений, возгорание удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать", - рассказали в МЧС.

Во время тушения огня спасатели обнаружили и вынесли три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.

