В Астане пожарные предотвратили взрыв
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего строения.
Сегодня, 13:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
99Фото: Pixabay.com
В районе Байконыр по улице Балтакол в Астане произошло возгорание кровли и комнаты временного строения. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений, возгорание удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать", - рассказали в МЧС.
Во время тушения огня спасатели обнаружили и вынесли три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.
Самое читаемое
- В Восточном Казахстане строится новая туристическая зона отдыха в рамках проекта "Ауыл аманаты"
- Монопородная выставка "Kazakh tazy" проходит в Алматы: итоги первого дня
- Трасса на Оренбург обновляется: в Актюбинской области сдан новый участок дороги
- Марат Ирменов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне