В районе Байконыр по улице Балтакол в Астане произошло возгорание кровли и комнаты временного строения. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений, возгорание удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать", - рассказали в МЧС.

Во время тушения огня спасатели обнаружили и вынесли три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.