В Астане предложили снизить налог по упрощёнке для бизнеса до 3%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице планируют уменьшить налоговую ставку по упрощённой декларации для субъектов малого и среднего бизнеса с 4% до 3%, передаёт BAQ.KZ.
Проект соответствующего нормативного акта опубликован на портале "Открытые НПА".
Инициатором выступило управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны. Нововведение коснётся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – резидентов Казахстана.
В пояснительной записке указано, что основная цель проекта — снижение налоговой нагрузки на МСБ.
Согласно новому Налоговому кодексу, который вступит в силу с января 2026 года, маслихаты смогут уменьшать или увеличивать ставки по упрощённой декларации не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности предпринимателей.
Принять решение необходимо до 1 декабря текущего года.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде