В столице планируют уменьшить налоговую ставку по упрощённой декларации для субъектов малого и среднего бизнеса с 4% до 3%, передаёт BAQ.KZ.

Проект соответствующего нормативного акта опубликован на портале "Открытые НПА".

Инициатором выступило управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны. Нововведение коснётся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – резидентов Казахстана.

В пояснительной записке указано, что основная цель проекта — снижение налоговой нагрузки на МСБ.

Согласно новому Налоговому кодексу, который вступит в силу с января 2026 года, маслихаты смогут уменьшать или увеличивать ставки по упрощённой декларации не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности предпринимателей.

Принять решение необходимо до 1 декабря текущего года.