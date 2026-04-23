В Астане предложили запустить проект по улучшению качества атмосферного воздуха под эгидой ШОС и ЮНЕП

Укрепление экологического партнерства ШОС и ЮНЕП обсудили в Астане на Региональном экологическом саммите. Сотрудничество двух организаций является ответом на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются страны на глобальном и региональном уровнях в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, передает BAQ.KZ.

Подписанный в 2024 году Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и ЮНЕП стал первым шагом по установлению практического взаимодействия между организациями. Данный документ призван стать эффективным инструментом для реализации усилий по формированию открытого диалога между ШОС и ЮНЕП в целях усиления сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

«Сегодня важно переходить от общих намерений к совместным практическим шагам. Прежде всего, речь идет о развитии регионального экологического мониторинга, обмене данными о состоянии воздуха, водных ресурсов, земель. Это позволит своевременно реагировать на риски и принимать эффективные решения», – сказал министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.

Данное партнерство может способствовать решению вопросов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, управления отходами, адаптации к изменению климата и обеспечения водной безопасности. Центральная Азия уже сталкивается с опустыниванием, дефицитом воды и ухудшением качества воздуха.

«В этой связи хочу отметить инициативу Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, озвученную на саммите ШОС, о создании Центра по изучению водных проблем для выработки согласованных решений в области управления водными ресурсами, в том числе с учетом трансграничных аспектов. Кроме того, в целях реализации инициативы Президента Республики Казахстан, направленной на повышение эффективности глобальной водной архитектуры, в рамках саммита планируется проведение международных консультаций по созданию Международной организации по воде при Организации Объединенных Наций. Призываем государства-члены ШОС поддержать наши инициативы», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Министр также отметил, что для стран ШОС многие проблемы являются общими, и ответ на них возможен только через солидарность, доверие и объединение усилий.

В проекте плана мероприятий ШОС-ЮНЕП в качестве одного из направлений сотрудничества также предусмотрено взаимодействие по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе при городском планировании.